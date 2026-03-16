Во Франции нашли мертвым проигравшего на выборах мэра

Le Figaro: мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах
Pascal Rossignol/Reuters

Мэра французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиана Берсаита обнаружили мертвым после того, как он потерпел поражение в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.

«Действующий мэр коммуны <...> был найден мертвым в понедельник (16 марта. — «Газета.Ru») утром», — говорится в материале.

Первый тур муниципальных выборов в Вьодос-Абанс-де-Ба, в которой проживают порядка 750 человек, состоялся 15 марта. В ходе голосования более половины избирателей — 55,5% — поддержали оппонента Берсаита. Узнав об этом, мэр покинул местную избирательную комиссию и перестал отвечать на звонки. Его родственники обратились в правоохранительные органы после того, как обнаружили пропажу пневматической винтовки, хранившейся у чиновника дома.

На следующий день тело Берсаита нашли в лесистой местности недалеко от коммуны. Прокуратура города По, где случилась трагедия, начала расследование.

