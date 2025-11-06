На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам в Таиланде грозят штрафы за нарушение новых ограничений

Турпром: нарушение закона об алкоголе в Таиланде грозит штрафом в 27 тыс. рублей
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда ввели новые ограничения на продажу и употребление алкоголя в стране, которые могут грозить туристам штрафами. Об этом сообщает «Турпром».

Теперь по закону о контроле за алкогольными напитками спиртное в стране продается с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00. Употребление данной продукции или ее приобретение в другие временные промежутки запрещено, в случае нарушения закона предусмотрен штраф в размере до 10 000 тайских бат (около 27 000 рублей).

Исключения распространяются на международные аэропорты, зарегистрированные развлекательные заведения и отели.

До этого лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева рассказала, что гражданин РФ задержан в таиландской столице Бангкоке за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране.

Она отметила, что в стране запрещены все виды вейпов и электронных сигарет, а курение таких устройств карается уголовным законодательством страны.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.

