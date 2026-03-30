Санкт-Петербург стал лидером по продажам антидепрессантов

В Санкт-Петербурге зафиксировано максимальное потребление антидепрессантов. Об этом следует из данных RNC Pharma.

Петербуржцы установили самый высокий показатель по приобретению антидепрессантов — 311,8 упаковки лекарств на тысячу человек.

Вместе с тем аналитическая компания отмечает, что выше 40% всех затрат на эти лекарства пришлось на три региона: Москву, Московскую область и Петербург. Выше всех рост продаж зафиксировали в городе на Неве — плюс 35% по сравнению с прошлым годом.

Недавно клинический психолог Галина Лайшева рассказала, как сохранить ментальное здоровье в весенний период, не прибегая к антидепрессантам. Она отметила, что стоит избегать двух крайностей: не принимать антидепрессанты при любой хандре, но и не демонизировать их. Это не «таблетка от грусти», но и не что-то опасное само по себе.

В свою очередь психиатр-нарколог Сергей Литков также отметил, что антидепрессанты — это не «таблетка от жизни», а рецептурные препараты для лечения конкретных психических расстройств.

Ранее Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС.