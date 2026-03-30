Жители российского региона смогут оформлять электронные визы в Италию

Жители Свердловской области смогут оформлять визы в Италию в электронном виде

С 1 июня жители Свердловской области смогут оформлять электронные итальянские визы. Об этом сообщил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. Его слова цитирует ЕАН.

«Традиционно очень много российских туристов любят, посещают и хотели бы продолжать посещать Италию», — отметил консул.

При этом электронная виза не освобождает от предоставления документов в визовом центре и через итальянское консульство, обратил внимание дипломат.

Он также напомнил, что наиболее доступные для россиян маршруты в Европу пролегают через Стамбул, Ереван и Баку.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), количество выданных россиянам в январе — марте многократных шенгенских виз (мультивиз) сократилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что российский бизнес стал чаще обращаться за шенгенскими визами.