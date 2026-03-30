Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Жители российского региона смогут оформлять электронные визы в Италию

Жители Свердловской области смогут оформлять визы в Италию в электронном виде
elements.envato.com

С 1 июня жители Свердловской области смогут оформлять электронные итальянские визы. Об этом сообщил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. Его слова цитирует ЕАН.

«Традиционно очень много российских туристов любят, посещают и хотели бы продолжать посещать Италию», — отметил консул.

При этом электронная виза не освобождает от предоставления документов в визовом центре и через итальянское консульство, обратил внимание дипломат.

Он также напомнил, что наиболее доступные для россиян маршруты в Европу пролегают через Стамбул, Ереван и Баку.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), количество выданных россиянам в январе — марте многократных шенгенских виз (мультивиз) сократилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что российский бизнес стал чаще обращаться за шенгенскими визами.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!