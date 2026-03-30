ФАС вынесла предупреждение группе «Русал»

«Русалу» вынесли предупреждение из-за цен на поставку алюминия
Пресс-служба «Русала»

ФАС России выдала предупреждение группе «Русал», компании необходимо до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные», — говорится в сообщении.

В службе сообщили, что в формуле ценообразования для российских потребителей группа компаний учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. При этом европейский рынок для РФ утратил репрезентативность, поэтому формирование цен подобные образом не является корректным.

В начале марта ФАС России направила запросы крупнейшим производителям серы по поводу ценообразования. В ведомстве уточнили, что служба изучает ценообразование на серу и в случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.

До этого ФАС раскрыла многомиллионный картель на сумму более 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования.

Ранее Мишустин заявил, что в России нужно обеспечить контроль за ценами на значимые товары.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
