Нетаньяху позволил католикам проводить службы в храме Гроба Господня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился предоставить для латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле доступ к храму Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, накануне кардинал не был допущен полицией к главной христианской святыне «по причине особой заботы о его безопасности».

«Как только я узнал об инциденте с кардиналом Пиццабаллой, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению», — написал Нетаньяху.

Премьер также подчеркнул, что попросил соответствующие органы предоставить Пиццабалле полный и незамедлительный доступ в храм Гроба Господня.

29 марта, в Пальмовое, или Вербное, воскресенье израильская полиция не пропустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня, куда он направлялся на праздничную мессу.

В Латинском патриархате Иерусалима заявили, что впервые за столетия главам церкви не дали провести богослужение Пальмового воскресенья в этом храме. В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что решение не пускать латинского патриарха в храм было продиктовано только соображениями безопасности на фоне обстрелов. Тем не менее, ситуация вызвала скандал во всем мире. О беспрецедентном инциденте, реакции Европы и версии Израиля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Польши обвинил Израиль в неуважении к христианству.

 
