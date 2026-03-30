В Хабаровске участнику СВО отказали в выплатах из-за одной детали

Прокуратура помогла участнику СВО добиться выплаты, в которой ему отказали в Хабаровске из-за бумаг. Об этом сообщает прокуратура региона.
Во время спецоперации мужчина получил ранение и планировал получить деньги, которые полагаются ему по закону. Однако ему отказали, так как у него не было документов, которые подтверждали бы его проживание в Хабаровском крае.
После этого прокуратура начала проверку. Выяснилось, что продолжительное время мужчина не только жил в Хабаровске, но и служил в местной части. Помимо этого, у него была временная регистрация в регионе, но ее срок истек.
Прокурор обратился в суд, чтобы установить факт постоянного проживания мужчины в регионе.
«Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – сообщается в публикации.
До этого президент РФ Владимир Путин дал поручение, в соответствии с которым прокуроры должны проверить своевременное предоставление помощи семьям участников СВО, которые не вернулись с фронта или пропали без вести.
