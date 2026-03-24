Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Генерал Кувшинов дал показания по делу о коррупции после исповеди

ТАСС: Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера медуправления МО
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов решил признаться в коррупционных преступлениях после исповеди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кувшинова Александра Осипова.

По словам адвоката, Кувшинов — глубоко верующий человек, «который добровольно решил рассказать сотрудникам правоохранительных органов о совершенных им ранее преступлениях коррупционной направленности».

Осипов добавил, что подсудимый решил написать явку с повинной после исповеди своему духовному наставнику.

«То есть мой доверитель осознанно решил искупить свои ошибки, обратившись к следователям и изобличив всех фигурантов дела», — отметил адвокат.

В частности, Кувшинов рассказал следователям, что один из высокопоставленных офицеров управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления (ГВМУ МО РФ) долгое время взаимодействовал с бизнесменом Игорем Игнатовым, чьи коммерческие организации являлись поставщиками медоборудования, которое закупало ГВМУ. Кувшинов расценил действия офицера как «одобрение на подписание им контрактов на ранее отработанных условиях».

Кувшинов полностью признал свою вину по делу о коррупции в феврале.

26 ноября арестованному Кувшинову смягчили меру пресечения. Хамовнический районный суд отпустил находившегося в следственном изоляторе генерала под домашний арест.

По уголовному делу проходят еще четыре фигуранта, в частности, заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, выступал в роли поставщика медицинского оборудования. Мужчина также находится под домашним арестом.

Ранее суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!