Генерал Кувшинов дал показания по делу о коррупции после исповеди

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов решил признаться в коррупционных преступлениях после исповеди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кувшинова Александра Осипова.

По словам адвоката, Кувшинов — глубоко верующий человек, «который добровольно решил рассказать сотрудникам правоохранительных органов о совершенных им ранее преступлениях коррупционной направленности».

Осипов добавил, что подсудимый решил написать явку с повинной после исповеди своему духовному наставнику.

«То есть мой доверитель осознанно решил искупить свои ошибки, обратившись к следователям и изобличив всех фигурантов дела», — отметил адвокат.

В частности, Кувшинов рассказал следователям, что один из высокопоставленных офицеров управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления (ГВМУ МО РФ) долгое время взаимодействовал с бизнесменом Игорем Игнатовым, чьи коммерческие организации являлись поставщиками медоборудования, которое закупало ГВМУ. Кувшинов расценил действия офицера как «одобрение на подписание им контрактов на ранее отработанных условиях».

Кувшинов полностью признал свою вину по делу о коррупции в феврале.

26 ноября арестованному Кувшинову смягчили меру пресечения. Хамовнический районный суд отпустил находившегося в следственном изоляторе генерала под домашний арест.

По уголовному делу проходят еще четыре фигуранта, в частности, заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, выступал в роли поставщика медицинского оборудования. Мужчина также находится под домашним арестом.

Ранее суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову.