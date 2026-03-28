Суд обратил имущество экс-мэра Вологды в доход государства

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus, BMW, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства», — говорится в заявлении.

О смерти Евгения Шулепова стало известно в сентябре прошлого года.

Шулепов был задержан в мае 2024 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017 года, занимая должность главы Вологды, он получал от застройщиков взятки в виде денежных средств, недвижимости и крупных скидок на покупку жилья. Также утверждалось, что чиновник с помощью адвоката и аффилированных лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Находясь в СИЗО, Шулепов перенес инсульт. Тогда его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

