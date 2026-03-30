В ОП рассказали, каких россиян ждет нерабочий понедельник после Пасхи

В 2026 году празднование Пасхи состоится 12 апреля. Этот день не входит в число государственных праздников России, поэтому выходной день с воскресенья на понедельник — 13 апреля — переноситься не будет. Исключением станет республика Крым, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, Россия является многонациональной страной, где помимо православных также проживают представители других конфессий.

«Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — сказал Машаров.

Он обратил внимание, что, согласно 14-й статье Конституции РФ, в стране запрещается любой конфессии занимать доминирующее положение. Органы государственной власти субъектов РФ имеют право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, что следует из статьи 6 Трудового кодекса.

Как отметил представитель ОП, на основании соответствующего указа главы Крыма Сергея Аксенова в связи с празднованием Пасхи жители этого региона смогут дополнительно отдохнуть в понедельник, 13 апреля.

В текущем году Пасха считается ранней. И православные христиане, и католики отметят ее в первой половине апреля.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перераспределить праздничные дни, сократив новогодние каникулы и увеличив майские выходные.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали работать по выходным.

 
