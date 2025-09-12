В России рыбакам стала попадаться ядовитая рыба

Любителей рыбалки с Сахалина предупредили о том, что в море им может попадаться ядовитая рыба-фугу. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии.

«Рыболовы Сахалинской области все чаще сталкиваются с необычными экзотическими видами рыб, но если тунец и лакедра – удача рыболова, то появление рыбы-фугу в уловах опасно!» — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что эта рыба опасна для людей из-за яда тетродотоксина, содержащегося в ее организме. Появление этих рыб в регионе связывают с изменением климата.

Недавно спасатели Красноярского края провели многодневную операцию на реке Сисим, в ходе которой нашли 65-летнего рыбака, три дня скрывавшегося в лесу после падения из лодки. 65-летний мужчина отправился рыбачить на реке Сисим, во время ловли рыбы пенсионер выпал из лодки в районе Татарских порогов. Спасатели тщательно осмотрели пороги и берег. В одной из ближайших избушек они обнаружили записку от пропавшего рыбака, в которой он сообщил, что спускается до следующей избы.

Ранее в Бурятии рыбак поссорился с женой и попал под уголовное дело из-за пойманного осетра.