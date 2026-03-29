Открытое горение ликвидировали в многоэтажном доме в подмосковном Жуковском

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в доме в Жуковском

В многоэтажном доме в подмосковном городе Жуковском объявлена ликвидация открытого горения. Об этом сообщило МЧС Московской области в Telegram-канале.

«В ходе тушения спасено 4 человека, эвакуировано 157. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Жуковском загорелась крыша жилого дома. Огонь полностью охватил кровлю. По словам местных жителей, очаг возгорания находился на одном из балконов, а после перекинулся на крышу. Речь идет о доме на улице Фрунзе.

На месте работают около 70 специалистов, используется 25 единиц техники.

