Власти Дагестана попросят правительство РФ помочь с берегоукреплением

Власти Дагестана намерены обратиться в правительство РФ за помощью в берегоукреплении. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, его слова передает РИА Новости.

«И для того, чтобы эту ситуацию из угроз образующего характера перевести в более плановый, необходимо принять, или они уже приняты, реализовать некоторые технические решения, связанные с оборудованием берегоукрепления и созданием защитных гидротехнических зон», — добавил он.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома. Изначально сообщалось, что без света остались 60 тыс. человек. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

Комментируя ситуацию, Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды.

