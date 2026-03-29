В Москве зафиксировали майскую погоду

Синоптик Тишковец: температура в Москве достигла майских значений
Температура в Москве в воскресенье, 29 марта, достигла значений второй пятидневки мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Май наступил в Москве! <...> температурные показатели соответствуют климатической норме второй пентады мая!» — написал он.

По данным метеоролога, на опорной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в этом году преодолели 15-градусную отметку, а воздух прогрелся до +16,7°C. Кроме того, в центре Москвы, на Балчуге, зафиксировали +17,8°C, в МГУ — +16,6°C.

Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться и в столице «вероятен рекорд тепла».

До этого он предупреждал, что перед Пасхой в столицу могут прийти снег и холод, но апрель в целом будет по-весеннему теплым.

Между тем главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что москвичей скорее ожидают дожди, чем снег.

Ранее синоптики спрогнозировали плохую погоду с грозами на юге европейской части России.

 
