Москвичам рассказали о вероятности апрельского снегопада

На сегодняшний день прогнозы не подтверждают, что в начале апреля на Москву и Подмосковье обрушатся снегопады, в первые пять дней месяца максимум могут пройти дожди. Об этом 360.ru заявила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, опровергнув соответствующие прогнозы.

«В Москве действительно ожидаются осадки, но это будут дожди, потому что температура воздуха остается относительно высокой: не +15… +17 градусов, как накануне, но градусов 10–12 тепла в дневные часы будет. Ночная температура в начале апреля тоже будет положительной. Не стоит накликать беду раньше времени», — подчеркнула Позднякова.

По ее словам, формировать погоду в начале апреля, как и в конце марта, будет антициклон. На его фоне ожидается практически штилевой ветер с максимальной скоростью 2-7 м/с.

Что касается ближайших дней, то, по мнению Поздняковой, южный циклон принесет в столичный регион снижение атмосферного давления на шесть единиц ниже климатической нормы. Так, 28 марта оно составит 749 мм рт. ст., а 29 марта опустится до 748 мм рт. ст. В последние два дня марта возможно усиление ветра до 3-8 м/с, он сменит направление на восточное и западное.

О том, что в Москву в апреле вернутся снег и холода, сообщил до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, несмотря на грядущий теплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние, в том числе и снег, перед Пасхой, сохраняется.

Ранее москвичей предупредили о дожде и потеплении до +16 градусов.