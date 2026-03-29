На главных магистралях Махачкалы возобновили движение

С основных транспортных магистралей Махачкалы ушла вода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии.

«С проспекта А. Акушинского и Петра 1 в Махачкале вода ушла. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме», — сказали там.

Коммунальные службы города продолжают буксировать подтопленный автотранспорт. Уточняется, что ситуация находится под контролем.

По последним данным властей Дагестана, из-за непогоды без электричества остаются 65 тысяч абонентов. Так, в Махачкале подтоплены три основных центра питания, два из них удастся подключить сегодня. На третьем откачка воды и просушка оборудование завершатся только завтра, рассказали власти.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в республике привели к наводнению в масштабах всего региона. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.