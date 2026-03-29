Главу Управления ЖКХ в Челябинске заключили под стражу

В Челябинске главу Управления ЖКХ Храмцова арестовали на два месяца

В Челябинске избрали меру пресечения в виде заключения под стражу главе Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Вадиму Храмцову. Об этом сообщает 31tv.ru.

Как уточняется, чиновник проведет под арестом по меньшей мере два месяца.

«С таким требованием выступила сторона обвинения — иначе руководитель Управления будет влиять на свидетелей по своему уголовному делу», — сказано в сообщении.

Храмцов, в свою очередь, обещал сотрудничать со следствием. Он не признает вину. Просил ограничиться домашним арестом, добавил телеканал.

До этого журналисты сообщали об аресте заместителя главы Челябинска Александра Астахова. Он проведет в СИЗО два месяца.

Астахова и Храмцова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров между МУП «ПОВВ», которое предоставляет услуги водоснабжения, и частной компанией на проведение ремонтных работ. Предполагаемый ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, оценивается в сумму, превышающую 150 млн рублей.

Ранее в Сочи арестовали заместителя главы администрации города.