В Сочи арестовали заместителя главы администрации города

Центральный районный суд города Сочи удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя главы местной администрации Евгения Горобца, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, представленным в суд, в августе 2025 года Горобец заключил соглашение с одним из местных бизнесменов, пообещав ему поддержку в его предпринимательской деятельности и связанных с ней фирмах. В частности, чиновник, как утверждается, предложил организовать аренду с последующим выкупом земельного участка в районе санатория «Волна» без проведения необходимых торгов.

Кадастровая стоимость этого участка превышает 400 млн рублей, он предназначался для реализации инвестиционного проекта. По версии следствия, личная выгода Горобца заключалась в том, что его дочь могла устроиться на работу в коммерческую организацию, связанную с бизнесменом, где ей гарантировались лояльность, формальное выполнение обязанностей и регулярное получение заработной платы.

Следствие объяснило необходимость ареста тяжестью инкриминируемого преступления, личностью обвиняемого и обстоятельствами дела.

Адвокаты Горобца настаивали на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или внесения залога. Однако суд, изучив представленные материалы и приняв во внимание аргументы обеих сторон, принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить Горобца под стражу на два месяца — до 26 мая.

Ранее суд отправил под домашний арест главу департамента администрации Сочи Рябцева.