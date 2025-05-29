«Процесс запущен»: раскрыта причина обмеления Каспийского моря

Уровень воды в Каспийском море находится в пределах экстремального обмеления. Отметку в минус 29 метров оно достигло еще в прошлом году, и на ближайшие 15 лет прогнозируется сохранение этой тенденции. Речь идет о глобальных изменениях, в причинах которых нужно учитывать роль самой природы, заявила эколог, член Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию Ирина Головачёва в эфире Общественной Службы Новостей.

Специалист согласилась, что обмеление моря затрагивает все направления жизнедеятельности человека – экономические вопросы, социальные, сельскохозяйственные. Но при этом она призвала учитывать, что в природе такие процессы, как обмеление или смена климатических зон, уже заложены.

«Если такой процесс запущен, он не просто так происходит», — убеждена эколог.

Несмотря на антропогенный вклад, она призвала помнить, что уровень Каспия всегда был непостоянным. Так, по старым картам можно отследить, что 400 лет назад море было таким же мелким, а затем разрослось до сегодняшнего уровня. После этого снова случилось обмеление, продлившееся до 1977 года – тогда этот вопрос впервые стали обсуждать. Однако спустя какое-то время вода вновь прибыла – это цикличный процесс, подчеркнула Головачёва.

В Российском географическом обществе сообщили, что с 1995 года уровень Каспийского моря понизился на два метра – эта тенденция, по словам специалистов, сохранится до 2040 года.

Напомним, британские ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что даже при оптимистичном сценарии глобального потепления (+2°C) уровень Каспийского моря к 2100 году упадет на 5–10 метров, а при худшем раскладе — на 21 метр. Это грозит экологической катастрофой для региона, где проживает 15 млн человек. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что причин такой ситуации много, в том числе – осадки, климатические изменения, увеличение испарений с поверхности моря.

Ранее в Каспийском море появился новый остров.