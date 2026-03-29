В Чечне эвакуируют поселок после выхода из берегов реки Гумс

В Чечне из-за поводка на реке Гумс подтопило поселок Кундухова, рассказали ТАСС в администрации Гудермесского района республики.

Там сообщили, что после выхода реки из берегов жителей поселка эвакуируют и направляют в пункты временного размещения на базе школ и спорткомплекса. Местные службы, полицейские и сотрудники экстренных служб приехали в поселок и оказывают людям необходимую помощь.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим ЧС. На этом фоне в Чечне введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильными ливнями с порывистым ветром.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.