В Ливане над собравшимися почтить память погибших журналистов кружит дрон Израиля

В Бейруте на акции в память погибших при ударе журналистов заметили дрон Израиля

Израильский БПЛА кружит над людьми, собравшимися в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при ударе ЦАХАЛ ливанских журналистов, передает RT.

Корреспондент телеканала Стив Суини назвал обстановку в центре города «эмоционально накаленной». На видео с места событий видны люди, держащие в руках изображения журналистов и флаги.

До этого стало известно, что трое ливанских журналистов погибли в результате атаки израильского беспилотника на юге страны. Жертвами удара стали корреспондент телеканала Al-Manar Али Шаэйба, его коллега с телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и фотограф Мухаммад Фтуни. Удар беспилотника попал на видео. Судя по кадрам, дрон ударил по автомобилю на трассе. Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия Израиля и выразил соболезнования семьям погибших.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Израиль, кроме Исламской Республики, атакует инфраструктуру проиранского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее США пообещали «новый Вьетнам» после переброски морпехов на Ближний Восток.