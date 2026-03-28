Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате атаки Израиля

Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов на юге страны в результате удара Израиля. Об этом говорится в заявлении канцелярии президентского дворца в соцсети X.

«Израильская агрессия в очередной раз нарушает самые основные принципы международного права, международного гуманитарного права и законов войны, нападая на журналистов», — приводит слова Ауна канцелярия президента.

Глава Ливана выразил соболезнования семьям погибших.

По данным телеканала Al-Manar, трое журналистов погибли в результате атаки израильского беспилотника на юге Ливана.

С начала марта Израиль наносит удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац даже пригрозил ливанским властям захватом территорий.

Ранее Израиль заподозрили в нанесении удара по Ливану запрещенным белым фосфором.

 
