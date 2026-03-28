Российский маньяк-актер заявил об убийстве более сотни человек за 30 лет

На счету серийного убийцы Алексея Гаськова может быть более сотни жертв. Об этом он сам заявил Эдуарду Петрову из информационной службы «Вести», признавшись, что не вел точных подсчетов.

«Я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают», — поделился преступник.

Он сообщил, что речь идет о тех, кого он убил с 1995 года, а оценка количества жертв дана им «навскидку».

«Я раскаялся во всем, писал во всем явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием», — добавил Гаськов.

Алексей Гаськов родился в Бердске в 1975 году. Он пытался стать актером, но был отчислен из театрального училища и ВГИКа — оба раза из-за пьянства.

В 2002 году, находясь в Москве на актерских курсах, он убил в Подмосковье четырех девушек — в том числе племянницу советника президента Перу, студентку Каролину Агнес Сантистебан. Со всеми жертвами Гаськов знакомился, бил по голове, насиловал и убивал.

В том же году после возвращения в Бердск его задержали за убийство, и он сознался. Позже выяснилось, что преступление совершил его близкий друг Михаил Юдин (так называемый «бердский маньяк», приговорен к пожизненному сроку).

В 2006 году Гаськов изнасиловал 11-летнюю дочь сожительницы: напоил, дважды надругался и заразил венерическим заболеванием. В 2007-м он получил 10,5 года колонии строгого режима. Освободившись, работал водителем, женился и в 2023-м изнасиловал 17-летнюю падчерицу.

Спустя 20 лет подмосковные следователи провели повторные генетические экспертизы по нераскрытым делам 2002 года. ДНК Гаськова совпала с пробами с мест преступлений. В январе 2025 года его задержали и предъявили обвинение в четырех убийствах. На допросах он сознался и подробно описал каждое.

