Актера Гаськова задержали за серию убийств, совершенных в 2002 году

Актера Алексея Гаськова из Новосибирской области поймали за серию убийств, совершенных 22 года назад в Подмосковье. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все убийства были совершены в 2002 году, когда 50-летний мужчина учился на платных курсах актерского мастерства в Москве. Позже его отчислили, так как он часто пил и из-за этого пропускал занятия.

По версии следствия, фигурант нападал на пострадавших вечером. Всего известно о четырех жертвах, но не исключается, что их может быть больше.

«Он нападал на девушек в темное время суток, причинял им повреждения, лишающие жертву возможности оказать сопротивление, после чего совершал сексуальное насилие, а затем убивал», – сообщается в публикации.

Изначально убийства были нераскрытыми, но позже их объединили в одну серию.

Сам фигурант подтвердил, что причастен к убийствам. На данный момент правоохранители выясняют, был ли он причастен к другим преступлениям.

Известно, что после отчисления с курсов мужчина вернулся в Новосибирскую область, где он был фигурантом дела об убийстве 25-летней женщины из Бердска. Его осудили, но позже выяснилось, что он оговорил себя и преступление совершил его знакомый маньяк Михаил Юдин.

Ранее отец, прокрутивший своего младенца в мясорубке, подал апелляцию.