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В Амурской области спустя 32 года после обнаружения семи тел задержали подозреваемого

В Амурской области задержали подозреваемого в семи убийствах в 90-х
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину из Свердловской области задержали за серию убийств, которые с 1990-х годов происходили на территории Каменск-Уральска. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Мужчину поймали в Благовещенске, на данный момент он находится в Каменске-Уральском, где ему изберут меру пресечения. Известно, что фигуранту 53 года.

По данным издания, подозреваемый может быть причастен к семи расправам. Все тела правоохранители обнаружили в одной квартире в 1993 году. Предположительно, среди жертв оказалась целая семья. О подробностях не сообщается.

В тот момент, по словам инсайдера издания, мужчина был в числе подозреваемых. Недавно он снова стал фигурантом дела, так как с помощью современных ДНК-тестов его удалось вычислить.

До этого задержали подозреваемого в убийствах, совершенных в Москве в период с 2003 по 2006 год. Его также удалось поймать благодаря новым экспертизам.

Ранее актера Гаськова задержали за серию убийств, совершенных в 2002 году.

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