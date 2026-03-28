Более 320 тыс. человек остались без света в Дагестане после ливней

В Дагестане 283 населенных пункта остались без электричества

Более 320 тыс. человек остаются без света в Дагестане из-за непогоды, об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

«По состоянию на 12.00 (мск) без электроснабжения остаются 283 населенных пункта с населением 327 183 человека, из них 89 705 детей», — говорится в сводке.

По информации МЧС, в результате аварийных отключений, вызванных замыканиями на ЛЭП, без электроснабжения остаются 132 населенных пункта в восьми муниципальных районах. В устранении последствий аварий задействованы 22 бригады электриков.

28 марта на Дагестан обрушились ливни и шквалистые ветры. Из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Сильнее всего пострадала Махачкала: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продлится до 29 марта.

Житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru», что подобных потопов он не видел в этих местах примерно 10 лет. По его словам, местные привязывали свои автомобили — непривязанные унесло сильным течением.

Ранее в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост.