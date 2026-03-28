Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Более 320 тыс. человек остались без света в Дагестане после ливней

Telegram-канал «Мой Дербент»

Более 320 тыс. человек остаются без света в Дагестане из-за непогоды, об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

«По состоянию на 12.00 (мск) без электроснабжения остаются 283 населенных пункта с населением 327 183 человека, из них 89 705 детей», — говорится в сводке.

По информации МЧС, в результате аварийных отключений, вызванных замыканиями на ЛЭП, без электроснабжения остаются 132 населенных пункта в восьми муниципальных районах. В устранении последствий аварий задействованы 22 бригады электриков.

28 марта на Дагестан обрушились ливни и шквалистые ветры. Из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Сильнее всего пострадала Махачкала: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продлится до 29 марта.

Житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru», что подобных потопов он не видел в этих местах примерно 10 лет. По его словам, местные привязывали свои автомобили — непривязанные унесло сильным течением.

Ранее в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!