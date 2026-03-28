Появилось видео из подтопленной ливнями подстанции в Махачкале

Из-за обильных дождей в Махачкале подтоплены три подстанции. Об этом сообщает в Telegram-канале филиал ПАО (публичного акционерного общества) «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

К посту прикреплено видео, на котором помещения одного из объектов залиты водой. В компании уточнили, что подтопления произошли на подстанциях «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская».

В публикации отмечается, что из-за непогоды электроснабжение частично ограничили в 20 районах Дагестана и Махачкале. Подачу электричества восстанавливают 97 бригад, которые состоят из 291 специалиста и 98 единиц спецтехники. Спустя примерно полтора часа в дома жителей Ботлихского, Гумбетовского и Цумадинского районов республики вернули свет.

До этого сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим ЧС.

