Авиакомпаниям РФ запретили летать над Ираном и Израилем в ближайший месяц

Росавиация продлила запрет на полеты над Ираном и Израилем до 27 апреля
Запрет на полеты авиалайнеров российских перевозчиков над Ираном и Израилем продлевается до 17 апреля. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что его рекомендации (NOTAM) российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве двух указанных стран продолжат действовать до 02:59 мск 17 апреля.

В Росавиации добавили, что отечественным авиаперевозчикам следует выбирать обходные маршруты при полетах в страны Персидского залива и обратно, не затрагивая иранское и израильское воздушные пространства.

В сообщении ведомства подчеркивается, что установленные им ограничения направлены на обеспечение безопасности авиаперелетов.

Неделю назад Росавиация продлевала срок запрета на полеты российских авиакомпаний в Израиль и Иран — как раз до 27 марта.

О приостановке авиасообщения с этими двумя странами Минтранс РФ объявил 28 февраля, когда Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, а он начал наносить ответные удары по странам региона, где расположены американские военные базы и связанные с ними объекты.

Ранее российским авиакомпаниям дали инструкции по облету зоны боев на Ближнем Востоке.

 
