Верховный суд рассмотрит признание «Мемориала» экстремистской организацией

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Верховный суд принял в качестве суда первой инстанции к рассмотрению заявление о признании международного движения «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией и его запрете в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции, передает ТАСС.

Дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Известно, что организация «Мемориал» была учреждена в Москве в 1992 году. В декабре 2021 года Мосгорсудом было принято решение ликвидировать одноименный правозащитный центр, а позже Верховный суд принял аналогичное решение в отношении Международного «Мемориала».

До этого Минюст РФ пополнил список «иноагентов». Как следует из информации, опубликованной на сайте министерства, в реестр внесли политолога Константина Гаазе, блогера Александра Строгалева, известного под псевдонимом Алекс Мур, журналистку и писательницу Анну Немзер, бывшего чиновника Ивана Мысенко и проект «Медиа Партизаны».

Ранее суд оштрафовал журналистку-иноагента Гордееву.

 
