В больницах после взрыва дома в Севастополе остаются 10 человек

Развозжаев: после взрыва в доме в Севастополе в стационарах остаются 10 человек

После взрыва в жилом доме в Севастополе в стационарах остаются 10 человек, среди которых трое детей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развозжаев.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Всего в результате происшествия на ул. Павла Корчагина шесть человек, среди которых один ребенок, направили в пункты временного размещения, а 214 человек (среди них 73 ребенка) решили остановиться у родственников.

До этого сообщалось, что все эвакуированные покинули пункты временного размещения и направлены для проживания в маневренный фонд.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

