Сверхбольшие контейнеровозы вернулись в Персидский залив

Stringer/Reuters

Экипажи еще двух зарубежных судов не стали проходить через Ормузский пролив в связи с угрозой ракетных обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

Экипаж одного из судов COSCO кардинально сменил курс примерно в 05:20 (мск), второго — около 05:50 (мск). Эксперты отмечают, что такого рода инциденты являются первыми с участием сверхмощных контейнеровозов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что три корабля, направлявшихся к Ормузскому проливу, были вынуждены изменить курс после предупреждения Военно-морских сил (ВМС) Ирана.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом блокировании Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. 22 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы Ирана.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.

 
