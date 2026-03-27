Иран не пропустил три контейнеровоза через Ормузский пролив

Три судна, направлявшихся к Ормузскому проливу были вынуждены изменить курс после предупреждения Военно-морских сил (ВМС) Ирана. Об этом Press TV сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Известно, что суда двигались из Персидского залива. Одно судно LOTUS RISING шло под флагом Маршалловых островов, а два контейнеровоза были китайской компании COSCO Shipping Development — CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean. Контейнеровозы дошли почти до острова Ларек в Иране, но развернулись и теперь находятся в Персидском заливе.

27 марта газета The Financial Times, сославшись на источники, написала о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить свои военно-морские силы (ВМС), чтобы восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом блокировании Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. 22 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы Ирана.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.