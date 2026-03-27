Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран не пропустил три контейнеровоза через Ормузский пролив

Nicolas Economou/Reuters

Три судна, направлявшихся к Ормузскому проливу были вынуждены изменить курс после предупреждения Военно-морских сил (ВМС) Ирана. Об этом Press TV сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Известно, что суда двигались из Персидского залива. Одно судно LOTUS RISING шло под флагом Маршалловых островов, а два контейнеровоза были китайской компании COSCO Shipping Development — CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean. Контейнеровозы дошли почти до острова Ларек в Иране, но развернулись и теперь находятся в Персидском заливе.

27 марта газета The Financial Times, сославшись на источники, написала о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить свои военно-морские силы (ВМС), чтобы восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом блокировании Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. 22 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы Ирана.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
