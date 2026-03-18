Суд оштрафовал журналистку Катерину Гордееву

Суд Москвы оштрафовал иноагента Гордееву за пропаганду ЛГБТ
Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube

Суд Москвы признал журналиста Катерину Гордееву (признана в РФ иностранным агентом) виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений с помощью сети «Интернет». Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 18 марта 2026 года Гордеева Катерина Владимировна*  признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)», — говорится в сообщении.

По данному административному делу суд назначил ей штраф в размере 120 000 рублей.

До этого журналистка запланировала тур по США со стендап-выступлениями, но ее концерты находятся под угрозой из-за негативных отзывов от жителей Израиля.

Израильтяне жалуются на неуместные шутки журналистки про вибраторы и огурцы. Они были возмущены, что на одном из своих выступлении Гордеева предлагала представить слушателям интимную близость с огурцом и чрезмерно использовала мат.

