Минюст пополнил список «иноагентов»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Минюст внес в реестр иноагентов политолога, журналистку, экс-чиновника и блогера
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». Об этом следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

В реестр внесли политолога Константина Гаазе, блогера Александра Строгалева, известного под псевдонимом Алекс Мур, журналистку и писательницу Анну Немзер, бывшего чиновника Ивана Мысенко и проект «Медиа Партизаны».

Гаазе работал в журнале «Русский Newsweek», в газете «Московские новости», в 2006-2008 годах был советником министра сельского хозяйства РФ.

Строгалев занимался продюсированием телепроектов, после начала спецоперации эмигрировал в США.

Мысенко — экс-директор Центра организации закупок Мордовии, также покинул Россию и живет в США.

Анна Немзер — автор двух романов, работала в журналах «Сноб», «Русский репортер», «Вокруг света», в редакции телеканала «Культура» и канала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Решение о внесении в перечень принято 20 марта.

До этого рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) запросили наказание за нарушение закона об иноагентах.

Ранее Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
