Минюст пополнил список «иноагентов»

Минюст внес в реестр иноагентов политолога, журналистку, экс-чиновника и блогера

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». Об этом следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

В реестр внесли политолога Константина Гаазе, блогера Александра Строгалева, известного под псевдонимом Алекс Мур, журналистку и писательницу Анну Немзер, бывшего чиновника Ивана Мысенко и проект «Медиа Партизаны».

Гаазе работал в журнале «Русский Newsweek», в газете «Московские новости», в 2006-2008 годах был советником министра сельского хозяйства РФ.

Строгалев занимался продюсированием телепроектов, после начала спецоперации эмигрировал в США.

Мысенко — экс-директор Центра организации закупок Мордовии, также покинул Россию и живет в США.

Анна Немзер — автор двух романов, работала в журналах «Сноб», «Русский репортер», «Вокруг света», в редакции телеканала «Культура» и канала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Решение о внесении в перечень принято 20 марта.

До этого рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) запросили наказание за нарушение закона об иноагентах.

Ранее Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов