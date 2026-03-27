Россиянам рассказали, можно ли взять отпуск вместо больничного

Сотрудникам не запрещено оформлять отпуск вместо больничного. Однако важно учитывать, что график отпусков согласован с работодателем, который не обязан предоставлять такой отдых в несогласованные даты. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

По словам специалиста, если электронный больничный лист уже открыт, оформить вместо него отпуск уже не получится. Это можно сделать лишь в том случае, если сотрудник не обращался за медицинской помощью или при осмотре не просил оформлять листок нетрудоспособности.

Адвокат добавил, что трудности также могут возникнуть из-за того, что работодателю сложно отправить сотрудника в отпуск день в день.

«Так как будет нарушение со стороны работодателя — отпускные должны быть выплачены до отпуска. Поэтому в теории это, конечно, можно сделать, но на практике могут возникнуть затруднения со стороны работодателя», — предупредил он.

Юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая до этого говорила, что работник имеет право подать судебный иск против коллеги, заразившего его на рабочем месте, если есть доказательства вреда, противоправности действий, а также причинной связи.

