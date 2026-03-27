Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, можно ли взять отпуск вместо больничного

Адвокат Салкин: сотрудник может оформить отпуск вместо больничного
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам не запрещено оформлять отпуск вместо больничного. Однако важно учитывать, что график отпусков согласован с работодателем, который не обязан предоставлять такой отдых в несогласованные даты. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

По словам специалиста, если электронный больничный лист уже открыт, оформить вместо него отпуск уже не получится. Это можно сделать лишь в том случае, если сотрудник не обращался за медицинской помощью или при осмотре не просил оформлять листок нетрудоспособности.

Адвокат добавил, что трудности также могут возникнуть из-за того, что работодателю сложно отправить сотрудника в отпуск день в день.

«Так как будет нарушение со стороны работодателя — отпускные должны быть выплачены до отпуска. Поэтому в теории это, конечно, можно сделать, но на практике могут возникнуть затруднения со стороны работодателя», — предупредил он.

Юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая до этого говорила, что работник имеет право подать судебный иск против коллеги, заразившего его на рабочем месте, если есть доказательства вреда, противоправности действий, а также причинной связи.

Ранее россиянам напомнили, сколько самозанятые могут получать по больничному.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!