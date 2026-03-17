Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист объяснила, можно ли наказать коллегу за заражение на работе

Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник имеет право подать судебный иск против коллеги, заразившего его на рабочем месте, если есть доказательства вреда, противоправности действий и причинной связи. Об это газете «Известия» сообщила юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая.

Специалист объяснила, что суд удовлетворит иск, если удастся доказать факт вреда, противоправность поведения, причинно-следственную связь и наличие вины. При этом коллега, выступающий ответчиком, должен доказать свою невиновность.

Юрист объяснила, что факт заболевания должен быть подтвержден медицинскими документами, в числе которых больничный лист, результаты анализов и выписки. На противоправность действий сотрудника могут указывать его выход на работу с симптомами заболевания, нарушающий нормы санитарного законодательства, а также внутренние правила организации и охраны труда.

По словам эксперта, сложнее всего будет установить причинно-следственную связь, поскольку нужно доказать, что заражение произошло именно от конкретного сотрудника и именно на работе. Подтвердить свою позицию в суде работнику удастся с помощью медицинских справок, чеков на лекарственные препараты, сведений о заработке, а также переписок, в которых коллега говорит о своем плохом самочувствии, и показания других сотрудников. Все скриншоты стоит заранее заверить у нотариуса.

«Часть информации может находиться только у работодателя. В таком случае подается ходатайство об истребовании доказательств, и суд может запросить, например, данные системы пропусков, графики работы, записи видеонаблюдения или результаты внутреннего расследования. Эти материалы помогают подтвердить контакт с заболевшим сотрудником и обстоятельства заражения», — добавила юрист.

Она также порекомендовала заведомо направить работодателю официальное заявление о произошедшем, указав на случаи заболеваний в компании и на коллегу, который приходил в офис заболевшим.

При удовлетворении судебного иска пострадавший имеет право потребовать компенсацию утраченного заработка, расходов на лечение и морального вреда. При этом, согласно общему правилу, в большинстве случаев ответственность за вред будет нести работодатель.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!