Юрист объяснила, можно ли наказать коллегу за заражение на работе

Юрист Бризицкая: наказать за заражение в офисе можно при доказательстве вины

Сотрудник имеет право подать судебный иск против коллеги, заразившего его на рабочем месте, если есть доказательства вреда, противоправности действий и причинной связи. Об это газете «Известия» сообщила юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая.

Специалист объяснила, что суд удовлетворит иск, если удастся доказать факт вреда, противоправность поведения, причинно-следственную связь и наличие вины. При этом коллега, выступающий ответчиком, должен доказать свою невиновность.

Юрист объяснила, что факт заболевания должен быть подтвержден медицинскими документами, в числе которых больничный лист, результаты анализов и выписки. На противоправность действий сотрудника могут указывать его выход на работу с симптомами заболевания, нарушающий нормы санитарного законодательства, а также внутренние правила организации и охраны труда.

По словам эксперта, сложнее всего будет установить причинно-следственную связь, поскольку нужно доказать, что заражение произошло именно от конкретного сотрудника и именно на работе. Подтвердить свою позицию в суде работнику удастся с помощью медицинских справок, чеков на лекарственные препараты, сведений о заработке, а также переписок, в которых коллега говорит о своем плохом самочувствии, и показания других сотрудников. Все скриншоты стоит заранее заверить у нотариуса.

«Часть информации может находиться только у работодателя. В таком случае подается ходатайство об истребовании доказательств, и суд может запросить, например, данные системы пропусков, графики работы, записи видеонаблюдения или результаты внутреннего расследования. Эти материалы помогают подтвердить контакт с заболевшим сотрудником и обстоятельства заражения», — добавила юрист.

Она также порекомендовала заведомо направить работодателю официальное заявление о произошедшем, указав на случаи заболеваний в компании и на коллегу, который приходил в офис заболевшим.

При удовлетворении судебного иска пострадавший имеет право потребовать компенсацию утраченного заработка, расходов на лечение и морального вреда. При этом, согласно общему правилу, в большинстве случаев ответственность за вред будет нести работодатель.

