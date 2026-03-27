Роспотребнадзор разрешил открыть пострадавшие от мазута галечные пляжи Анапы

Состояние восьми галечных пляжей Анапы, ранее выведенных властями за границы опасной зоны, соответствует всем санитарным нормам. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, сославшись на выводы Роспотребнадзора.

По словам главы региона, эксперты надзорного ведомства провели анализ отобранных на пляжах проб морской воды и грунта — и не нашли там загрязняющих веществ, включая мазут, в концентрациях выше допустимых пределов.

«В ближайшее время начнем готовить их к открытию», — сообщил Кондратьев по поводу упомянутых восьми пляжей.

Песчаные пляжи Анапы планируется до 1 июня засыпать песком. По рекомендации Роспотребнадзора дополнительный песчаный слой должен быть толщиной минимум полметра.

«Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора», — добавил кубанский губернатор.

Он также сообщил, что в тестовом режиме отсыпка песка была проведена на участке пляжа в анапском поселке Витязево, и этот эксперимент продемонстрировал эффективность метода.

«На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море приняли решение масштабировать этот способ», — заключил Кондратьев.

По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, пострадавшие от разлива мазута пляжи в районе Керченского пролива с одобрения Роспотребнадзора планируется открыть для отдыха и купания с 1 июня. При этом краснодарский эколог Евгений Витишко убежден, что решение властей по открытию некоторых пляжей является преждевременным и не соответствует реальной ситуации.

Ранее казаки запрещали россиянам купаться на пляжах Анапы.