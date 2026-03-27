Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Роспотребнадзор разрешил открыть пострадавшие от мазута галечные пляжи Анапы

МЧС России

Состояние восьми галечных пляжей Анапы, ранее выведенных властями за границы опасной зоны, соответствует всем санитарным нормам. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, сославшись на выводы Роспотребнадзора.

По словам главы региона, эксперты надзорного ведомства провели анализ отобранных на пляжах проб морской воды и грунта — и не нашли там загрязняющих веществ, включая мазут, в концентрациях выше допустимых пределов.

«В ближайшее время начнем готовить их к открытию», — сообщил Кондратьев по поводу упомянутых восьми пляжей.

Песчаные пляжи Анапы планируется до 1 июня засыпать песком. По рекомендации Роспотребнадзора дополнительный песчаный слой должен быть толщиной минимум полметра.

«Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора», — добавил кубанский губернатор.

Он также сообщил, что в тестовом режиме отсыпка песка была проведена на участке пляжа в анапском поселке Витязево, и этот эксперимент продемонстрировал эффективность метода.

«На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море приняли решение масштабировать этот способ», — заключил Кондратьев.

По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, пострадавшие от разлива мазута пляжи в районе Керченского пролива с одобрения Роспотребнадзора планируется открыть для отдыха и купания с 1 июня. При этом краснодарский эколог Евгений Витишко убежден, что решение властей по открытию некоторых пляжей является преждевременным и не соответствует реальной ситуации.

Ранее казаки запрещали россиянам купаться на пляжах Анапы.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!