Власти Ирана сообщил о разрушении 600 школ в стране

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

МИД Ирана: с начала конфликта в стране разрушены более 600 школ
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

В Иране свыше 600 школ получили повреждения или были разрушены, а более одной тысячи школьников и учителей пострадали или не смогли выжить с начала боевых действий с Израилем и США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Более 600 школ были разрушены или повреждены по всему Ирану», — сказал он, выступая на дебатах в Совете по правам человека ООН.

Утром 25 марта издание Al Jazeera сообщило, что в Тегеране несколько жилых домов и здание школы получили повреждения в результате ударов.

28 февраля, под удар попала начальная школа для девочек в иранском Минабе. 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанесла удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт допустил, что удар по иранской школе для девочек мог спланировать ИИ.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
