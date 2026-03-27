Власти Ирана сообщил о разрушении 600 школ в стране

МИД Ирана: с начала конфликта в стране разрушены более 600 школ

В Иране свыше 600 школ получили повреждения или были разрушены, а более одной тысячи школьников и учителей пострадали или не смогли выжить с начала боевых действий с Израилем и США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Более 600 школ были разрушены или повреждены по всему Ирану», — сказал он, выступая на дебатах в Совете по правам человека ООН.

Утром 25 марта издание Al Jazeera сообщило, что в Тегеране несколько жилых домов и здание школы получили повреждения в результате ударов.

28 февраля, под удар попала начальная школа для девочек в иранском Минабе. 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанесла удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт допустил, что удар по иранской школе для девочек мог спланировать ИИ.