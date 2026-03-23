Эксперт допустил, что удар по иранской школе для девочек мог спланировать ИИ

Удар по иранской школе для девочек мог спланировать искусственный интеллект (ИИ). Такое предположение в эфире Tsargrad.tv высказал военно-политический обозреватель Алексей Васильев.

Он напомнил, что американская компания Palantir Technologies представила систему Maven Smart System (MSS), предназначенную для обработки разведывательной информации с применением ИИ, в том числе для координации ударов.

«Американцам это было не сильно выгодно, потому что это стало использоваться пропагандой Тегерана. С другой стороны, мелькали сообщения о том, что там была убита учительница, которая была родственницей бывшего верховного лидера республики. И, возможно, искусственный интеллект посчитал это достаточным основанием для того, чтобы нанести удар», — сказал Васильев.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По последним данным в результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Ранее США заявили о переброске ПВО из Европы на Ближний Восток.