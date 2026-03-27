Более 40 рейсов задержали в российском аэропорту

В петербургском аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Ситуация в аэропорту на 05.00 по мск: задержаны на вылет более двух часов — 43 рейса. Отменены на вылет — 23 рейса. На запасные аэродромы ушли — 23 рейса», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над регионом.

В Росавиации заявили, что в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

22 и 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала СВО. По данным губернатора, к утру 23 марта над регионом ликвидировали свыше 60 БПЛА. В аэропорту Пулково на девять часов вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

 
