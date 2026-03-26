Аэропорт Пулково приостановил работу

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в Санкт-Петербурге вылет примерно 30 рейсов был задержан или отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 4:54 (мск) 26 марта, из аэропорта вовремя не вылетели 22 самолета — в том числе в Москву, Анталью и Хургаду. Еще шесть рейсов отменили.

В ночь на 26 марта в Пулково временно ограничивали прием и выпуск самолетов. Меры были введены в 1:11 и действовали чуть больше полутора часов.

В это время в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти предупреждали местных жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Вскоре средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 дронов над Киришским районом региона. В промзоне Ленобласти были зафиксированы повреждения. В 3:53 воздушная опасность в регионе была отменена.

Ранее рейс, летевший из Хургады в Петербург, экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.

 
