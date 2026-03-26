Подросток подорвал банкомат на юге Москвы

Подросток подорвал банкомат в московском районе Северное Бутово
Telegram-канал «Baza»

В московском районе Северное Бутово произошел взрыв в банковском отделении неподалеку от станции метро «Улица Старокачаловская» на бульваре Дмитрия Донского. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, взрыв банкомата устроил подросток, который был задержан. Предварительно, пострадавших нет.

Очевидцы делятся кадрами, на которых видно огороженное сигнальной лентой место происшествия, а также сотрудников полиции, медиков и пожарных. Стеклянные двери банковского офиса повреждены.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

19 марта произошел взрыв в филиале Россельхозбанка, расположенном на улице Менжинского в Москве. По данным столичной прокуратуры, поджог совершил 15-летний подросток. Действуя по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных кураторов, он облил банкомат в отделении банка горючей жидкостью и затем поджег ее. Telegram-канал 112 опубликовал видео с места инцидента.

Ранее подросток устроил подрыв банкомата в подмосковном Путилково.

 
