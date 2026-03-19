Появились первые кадры с места взрыва у банка в Москве

Очевидцы сняли на видео оцепленный после взрыва вход у Россельхозбанка в Москве

Опубликованы первые кадры с места взрыва в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Видео публикует Telegram-канал 112.

На кадрах территория у банка оцеплена, на месте находятся специалисты экстренных служб. Видно, как взрывом повредило стеклянные двери входной группы.

О взрыве в отделении московского банка стало известно ранее 19 марта. По информации источников, в отделении банка подорвали банкомат. Очевидцы сообщили, что перед взрывом из здания выбежал мужчина.

Подрывник мог действовать по указке украинских мошенников, сообщил Telegram-канал Baza.

Детали произошедшего уточняются, информация о пострадавших не поступала.

10 марта сообщалось о взрыве в институте нефтехимического синтеза в Москве. По данным источника, взрыв произошел во время проведения эксперимента.

Ранее москвичей испугал мощный взрыв во время гендер-пати.