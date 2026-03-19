Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Появились первые кадры с места взрыва у банка в Москве

Очевидцы сняли на видео оцепленный после взрыва вход у Россельхозбанка в Москве

Опубликованы первые кадры с места взрыва в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Видео публикует Telegram-канал 112.

На кадрах территория у банка оцеплена, на месте находятся специалисты экстренных служб. Видно, как взрывом повредило стеклянные двери входной группы.

О взрыве в отделении московского банка стало известно ранее 19 марта. По информации источников, в отделении банка подорвали банкомат. Очевидцы сообщили, что перед взрывом из здания выбежал мужчина.

Подрывник мог действовать по указке украинских мошенников, сообщил Telegram-канал Baza.

Детали произошедшего уточняются, информация о пострадавших не поступала.

10 марта сообщалось о взрыве в институте нефтехимического синтеза в Москве. По данным источника, взрыв произошел во время проведения эксперимента.

Ранее москвичей испугал мощный взрыв во время гендер-пати.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
