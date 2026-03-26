В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

В двух московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Еще один столичный аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ночью 26 марта стало известно о том, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково был задержан или отменен вылет примерно 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 4:54 (мск), из аэропорта вовремя не вылетели 22 самолета — в том числе в Москву, Анталью и Хургаду. Еще шесть рейсов отменили.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.