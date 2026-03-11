Размер шрифта
Россиянам объяснили, можно ли хранить личные вещи в подъезде

Юрист Соловьев: личные вещи в подъезде можно хранить с согласия соседей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT разъяснил правила размещения личных вещей в подъездах многоквартирных домов. Он напомнил, что согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, лестничные площадки, коридоры, лифты, подвалы и чердаки являются общим долевым имуществом всех собственников.

Размещать личные вещи в подъездах, по его словам, можно только с согласия всех собственников.

«Но и в этом случае загромождение и захламление подъездов многоквартирных домов не допускается, поскольку такие действия нарушают нормы противопожарного, санитарно-эпидемиологического и технического регламентов», — предупредил эксперт.

Он добавил, что самым распространенным основанием для привлечения к ответственности за подобные нарушения является статья 20.4 КоАП РФ, касающаяся несоблюдения требований пожарной безопасности.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев до этого говорил, что жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тыс. рублей за оставленный возле двери пакет с мусором.

Ранее россиян призвали не сбивать самостоятельно сосульки с балконов.

 
