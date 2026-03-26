Юрист рассказал, какую компенсацию можно получить от соседей за табачный дым

Юрист Пачулия: за табачный дым от соседей можно получить компенсацию

Россияне могут через суд потребовать компенсацию до 20 тыс. рублей, если в их квартиру от соседей попадает табачный дым. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

По его словам, россияне, проживающие в многоквартирных домах, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма.

Он добавил, что граждане, чьи права были нарушены, могут обратиться за судебной защитой с требованием о компенсации морального вреда.

Сумма компенсации морального вреда может составить от 5 до 20 тысяч рублей, каждый случай рассматривается судом индивидуально с учетом всех обстоятельств.

В январе глава российского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская заявила, что в России следует увеличить штрафы за курение сигарет и вейпов в общественных местах. Кроме того, необходимо расширить перечень общественных мест, где курение запрещено, за счет открытых территорий парков, скверов, набережных.

