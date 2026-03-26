Появились подробности об инциденте со стрельбой в челябинской школе

Mash: стрела попала девятикласснице в голову в ходе атаки на школу в Челябинске

Школьник, который выстрелил из арбалета в одноклассницу в Челябинске, попал стрелой ей в голову, оба девятиклассника госпитализированы — нападавший сломал обе ноги после падения из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным канала, 15-летнюю девочку госпитализировали с резаной травмой головы. В свою очередь, у нападавшего переломаны ноги. Оба подростка доставлены в челябинские больницы — ЧОДКБ и ГКБ №1.

Кроме того, ранения получили трое педагогов школы. Врачи диагностировали им химические ожоги глаз и лица.

Инцидент произошел утром 26 марта в челябинской школе № 32. Ученик 9-го класса пришел на уроки с оружием и выстрелил в голову однокласснице. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе правительства региона.

По предварительной информации, после нападения, подросток выпал из окна и получил переломы ног. По словам родителей учеников, девятиклассник распылил в сверстников газ из баллончика, дети жалуются на першение в горле и плохое самочувствие. На фото, опубликованных сети видно, что к школе прибыли сотрудники полиции.

Ранее школьник в футболке с надписью «Вендетта» напал с ножом на учителя.