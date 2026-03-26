Появилось фото с места нападения подростка с арбалетом в школе Челябинска

112: место нападения школьника с арбалетом в челябинской школе сняли на фото

В челябинской школе, где ученик выстрелил из арбалета в девочку, работают сотрудники экстренных служб. Фото с места происшествия публикует Telegram-канал 112.

По предварительной информации, после нападения, подросток выпал из окна и получил переломы ног. По словам родителей учеников, девятиклассник распылил в сверстников газ из баллончика, дети жалуются на першение в горле и плохое самочувствие. На фото, опубликованных сети видно, что к школе прибыли сотрудники полиции.

Инцидент произошел утром 26 марта в челябинской школе № 32. Ученик 9-го класса пришел на уроки с оружием и выстрелил в голову однокласснице. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе правительства региона.

До этого в подмосковном поселке Свердловский подросток поссорился с одноклассником и трижды ударил его ножом. Пострадавший госпитализирован.

Ранее школьник в футболке с надписью «Вендетта» напал с ножом на учителя.