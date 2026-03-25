Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Школьник в футболке с надписью «Вендетта» напал с ножом на учителя

В Италии 13-летний подросток напал с ножом на 57-летнюю учительницу перед уроками
Max Rossi/Reuters

В Италии ученик напал с ножом на учительницу перед урокамии, сообщает Il Mattino.

Нападение на 57‑летнюю учительницу произошло 25 марта возле общеобразовательной школы в итальянском городе Трескоре‑Бальнеарио, провинция Бергамо.

В 7:45 утра, незадолго до начала занятий, школьник подошел к педагогу и несколько раз ударил женщину ножом в горло и живот, причинив тяжелые травмы. Помимо ножа у подростка обнаружили пистолет, заряженный холостыми патронами.

По предварительной версии, нападавшим оказался 13‑летний ученик восьмого класса, одетый в камуфляжные брюки и футболку с надписью «Вендетта».

После поступления вызова на место оперативно прибыли медики, оказали первую помощь и организовали срочную эвакуацию пострадавшей с помощью вертолета в больницу. Состояние раненой учительницы оценивается как тяжелое.

Нападавший задержан и сейчас находится под арестом. Следствие выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее в красноярской школе ученики защитили учительницу от нападения девочки с ножом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!