Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Привязали к кровати, сломали ребра: пациент рехаба в Кемерово рассказал об опыте лечения

Пациент кемеровского рехаба «Свобода» заявил, что санитары сломали еу ребра
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Пациент скандальной наркоклиники «Свобода» в Кемерово заявил, что санитары сломали ему два ребра, привязывая к кровати. Об этом он рассказал РИА Новости.

Со слов мужчины, он запил и попал в рехаб в конце прошлого года. Жена пациента нашла это медучреждение в интернете и вызвала на дом сотрудников, которые сначала обещали оказать помощь на месте, но затем настояли на стационарном лечении.

«Сначала просили пять тысяч, чтобы на дому откапать, а когда забрали, сказали, что надо тридцать с лишним тысяч. И пока не заплатите, не выпустим. Я там уже начал ругаться, выпускайте, что это такое. Все-таки в России живем. Нет, привязали к кровати, сломали два ребра при этом», — вспоминает мужчина.

Затем ему поставили укол какого-то психотропного препарата, после которого самочувствие пациента ухудшилось, и он даже не мог встать с кровати из-за головокружения. Покинув рехаб, мужчина обратился с заявлением в полицию, но его якобы не приняли.

25 марта стало известно, что в городе Кемерово арестовали директора частной клиники «Свобода», где в 2025 году не выжил пациент. Руководителю и бывшему главврачу рехаба предъявили обвинения по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Глава сети «Свобода» настаивает на том, что у пациента произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Амбассадором «Свободы» был известный рэпер Гуф (Алексей Долматов). Артист заявил, что уже оборвал сотрудничество с сетью рехабов.

Ранее волонтер российского рехаба отправился в колонию за жестокое избиение пациента.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!