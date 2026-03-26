Привязали к кровати, сломали ребра: пациент рехаба в Кемерово рассказал об опыте лечения

Пациент скандальной наркоклиники «Свобода» в Кемерово заявил, что санитары сломали ему два ребра, привязывая к кровати. Об этом он рассказал РИА Новости.

Со слов мужчины, он запил и попал в рехаб в конце прошлого года. Жена пациента нашла это медучреждение в интернете и вызвала на дом сотрудников, которые сначала обещали оказать помощь на месте, но затем настояли на стационарном лечении.

«Сначала просили пять тысяч, чтобы на дому откапать, а когда забрали, сказали, что надо тридцать с лишним тысяч. И пока не заплатите, не выпустим. Я там уже начал ругаться, выпускайте, что это такое. Все-таки в России живем. Нет, привязали к кровати, сломали два ребра при этом», — вспоминает мужчина.

Затем ему поставили укол какого-то психотропного препарата, после которого самочувствие пациента ухудшилось, и он даже не мог встать с кровати из-за головокружения. Покинув рехаб, мужчина обратился с заявлением в полицию, но его якобы не приняли.

25 марта стало известно, что в городе Кемерово арестовали директора частной клиники «Свобода», где в 2025 году не выжил пациент. Руководителю и бывшему главврачу рехаба предъявили обвинения по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Глава сети «Свобода» настаивает на том, что у пациента произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Амбассадором «Свободы» был известный рэпер Гуф (Алексей Долматов). Артист заявил, что уже оборвал сотрудничество с сетью рехабов.

Ранее волонтер российского рехаба отправился в колонию за жестокое избиение пациента.